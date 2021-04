Serie B, i FLOP della 33^ giornata

Virtus Entella, game over ad un passo. Monza, un flop continuo. Iemmello, dalla lite al rigore sbagliato. Grosso, la scossa non è arrivata…

FLOP SQUADRE

1)Virtus Entella-Più che della squadra, il flop è della società. Tedino esonerato dopo una buonissima gara ad Ascoli, Vivarini esonerato quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla. La Lega Pro, è ormai inevitabile.

2)Monza-Una crisi continua, una delusione dopo l’altra. La A diretta ormai è andata, non resta che sperare nei playoff: ma continuando di questo passo, sarà dura anche nella post season.

3)Pisa-Proprio quando poteva pensare in grande, la compagine toscana si è inceppata. Al Bentegodi di Verona è arrivata la terza sconfitta di seguito, che a conti fatti mette fine ai sogni.

FLOP CALCIATORI

1)Pietro Iemmello (Frosinone)-Settimana nero carbone. Prima la lite con Grosso in allenamento, poi il rigore sbagliato contro il Cittadella.

2)Fabio Lucioni (Lecce)-Così come i compagni, si “inceppa” dopo sei partite da protagonista. Sfortunato il tocco che porta la Spal al pareggio, ma sul gol dell’1-2 le responsabilità sono enormi.

3)Emanuele Padella (Vicenza)-Movimento sbagliato in occasione del secondo gol amaranto, errore clamoroso in occasione del terzo. Il pomeriggio del Granillo, si trasforma in un incubo.

FLOP ALLENATORI

1)Christian Brocchi-Adesso è davvero in debito con la società, che continua a rinnovargli la fiducia nonostante due sole vittorie nelle ultime otto giornate.

2)Fabio Grosso (Frosinone)-Doveva dare una scossa, ad oggi non c’è riuscito. Attenzione a non sbagliare la gara col Pordenone, perché a quel punto i playout diventerebbero un’ipotesi concreta.

3)Domenico Di Carlo (Vicenza)-Le assenze pesanti, non possono bastare per giustificare l’atteggiamento “molle” dei suoi ragazzi, sotto di due gol dopo appena sei minuti.

f.i.