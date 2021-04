Serie B, finisce in parità il recupero tra Cremonese ed Empoli: la classifica aggiornata

Nel recupero della 31esima giornata di serie B, tra Cremonese ed Empoli finisce in parità. Due volte in vantaggio la capolista che si lascia recuperare dai coriacei lombardi. Ai toscani non basta la doppietta di Mancuso porta avanti i toscani, Terranova (su rigore) e Ciofani permettono alla Cremonese di pareggiare. Con questo punto ed in attesa di recuperare anche la sfida contro il Chievo, l’Empoli allunga a più sei sulla Salernitana. La classifica aggiornata:

CLASSIFICA

Empoli 63*

Lecce 58

Salernitana 57

Venezia 53

Monza 52

Spal 50

Chievo 48 *

Cittadella 47

Brescia 44

Reggina 44

Cremonese 43

Vicenza 41

Pisa 40 *

Frosinone 40

Pordenone 37 *

Ascoli 34

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

Virtus Entella 22

*una partita da recuperare