Reggiomediterranea, Padin abbonato al gol: nessuno ha fatto meglio

Nessuno ha fatto meglio di Franco Padin in questa annata di Eccellenza, anche perché fare più di così è tutt’altro che semplice. Il bomber della Reggiomediterranea, con le due reti messe a segno nella ripresa a Soriano, ha riallacciato un discorso con il gol che si era forzatamente interrotto a causa della sospensione del torneo ad ottobre.

Al momento dello stop, l’argentino poteva vantare un primato personale: sempre in gol nelle 5 partite disputate dalla formazione di mister Misiti, una firma sul tabellino dei marcatori ad ogni gara giocata. Con la ripartenza del campionato, è ripartito anche Padin che ha timbrato la sua prima doppietta in campionato, la seconda in amaranto dopo quella contro la Ludos Ravagnese in Coppa Italia Dilettanti. Due reti che hanno messo al sicuro i tre punti per la Reggiomediterranea, andata al riposo sul doppio vantaggio firmato da Semenzin e Puntoriere; nella ripresa Padin ha prima freddato il portiere in uscita, sul profondo lancio di un compagno, poi ha trasformato alla perfezione un tiro dal dischetto. Sommando questi primi 90′ a quelli giocati in autunno, sono 7 gol in 6 partite per l’argentino, proprio come Angotti dello Scalea, il quale aveva tuttavia mancato l’appuntamento con il gol a Sersale, lo scorso ottobre.

I destini di questo campionato passeranno inevitabilmente anche dalla prolificità dei bomber, e Padin, con questa doppia firma, ha di fatto proclamato la sua candidatura e quella della Reggiomediterranea per un torneo da protagonisti.