Reggina, Taibi: “Per Stavropoulos c’è l’interesse di alcune società estere”

Cinque gare alla fine dal campionato di serie B, con la Reggina che dopo il successo interno contro il Vicenza ha blindato la questione salvezza e adesso proverà a non lasciare nulla di intentato. Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi è intervenuto in collegamento durante la speciale diretta della piattaforma CMIT TV, web tv del portale calciomercato.it. Il dirigente amaranto, ha commentato sia l’attuale situazione di classifica della squadra, sia l’argomento mercato e specificatamente quello relativo al difensore greco Stavropoulos.

“L’ho seguito per un anno in Grecia, l’ho preso a parametro zero – ha spiegato Taibi- . Attraverso il suo procuratore c’è già l’interessamento di qualche società estera di serie A, ma noi adesso dobbiamo pensare ad arrivare a fine campionato e poi vedremo il da farsi comunque. Ribadisco che comunque è un giocatore che ha prospettiva da serie A e sono fiero e orgoglioso perché avendolo preso a zero la società può fare una plusvalenza”.

Per Taibi non solo il difensore ma anche altri giocatori della Reggina possono ambire ad un futuro nella massima serie. “Io credo – ha detto il ds – che con e dovute proporzione Stavropolous e Folorunsho sono giocatori che per me hanno ampi margini di miglioramento e arrivare in serie A, come possono arrivarci Delprato e Rivas, questi sono giovani importanti che hanno un futuro roseo davanti”.

fonte: CMIT TV