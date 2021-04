Reggina, sguardo alla prossima sfida: ripresi gli allenamenti

Messo da parte il netto successo contro il Vicenza di domenica scorsa, la Reggina è tornata in campo. Con l’allenamento odierno inizia la preparazione in vista della prossima sfida, sempre casalinga, contro la Reggiana (sabato al Granillo). Questo il report della società: “Dopo il giorno di riposo concesso dal club, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio presso il campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata. Dopo l’iniziale fase di riscaldamento, i calciatori sono stati divisi in due gruppi, svolgendo partitelle a tema e situazioni di 2 vs 2 in fase offensiva. La seduta si è conclusa con una partita sui 60 metri. Per domani è prevista una doppia sessione di allenamento”.