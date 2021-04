Reggina, Magalini Ds Vicenza: “Può andare ai play-off, viaggia con il vento in poppa”

La sua squadra nell’ultimo turno è uscita battuta proprio contro gli amaranto ed il Direttore sportivo del Vicenza, Giuseppe Magalini, è rimasto impressionato dalla prova della Reggina (nonostante il ds non abbia potuto seguire la squadra a Reggio) . Almeno stando alle dichiarazioni rilasciate nell’edizione odierna della Gazzetta di Reggio (Emilia) in uno spazio dedicato alla Reggiana, prossima avversaria degli uomini di Baroni sabato al Granillo.

Il giudizio del dirigente dei veneti sulla Reggina è egregio: «È una squadra che sta vivendo un buonissimo momento a livello fisico e mentale – si legge sulla Gazzetta di Reggio – . Baroni è stato bravo a risolvere i problemi che ha ereditato, le ha dato compattezza, convinzione, trovato nel 4-2-3-1 in modulo che meglio si addice all’organico di cui dispone, viaggia con il vento in poppa».

E sulla domanda se la Reggina possa puntare ai play-off, la risposte di Magalini è netta: «Sì e per me non è una sorpresa, ha una rosa profonda, con tanti elementi di qualità, piuttosto mi dava da pensare prima: è stata costruita in estate con obiettivi ambiziosi, non è certo partita per salvarsi e basta, i play-off erano già nelle corde ed obiettivi amaranti. Davanti ha una batteria davvero importante, da Folosunsho, a Rivas, Edera, Montalto, Denis, Bellomo e poi ha morale, fiducia nei propri mezzi».

