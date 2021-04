Il punto sulla Serie B: l’Empoli torna con una vittoria, il Monza inciampa ancora

L’Empoli torna a giocare e a vincere, il Monza perde altri punti in chiave play-off e sul fondo della classifica non si muove quasi niente. Apre la giornata di Serie B la capolista tornata sul terreno di gioco dopo due settimane con vittoria di misura sulla Reggiana; granata che si ritrovano in piena zona retrocessione a poche giornate dal termine e con la vittoria che manca da 9 giornate.

Serie B, le zone alte – Si interrompe il filotto di vittorie consecutive del Lecce, dopo ben successi di fila i salentini si sono dovuti arrendere alla SPAL, i ferraresi si rifanno sotto in classifica in chiave play-off, in rete nuovamente Mattia Valoti che si conferma il centrocampista più prolifico del campionato a quota 10 reti. Vince ancora la Salernitana, questa volta in casa dell’Entella, i campani si portano a -1 punto dal secondo posto in classifica e tornano a siglare più di due gol in una partita a distanza di mesi (10 ottobre l’ultima volta); sconfitta che per i liguri vale la Serie C, a cinque giornate dal termine si trovano a -10 punti dal quart’ultimo posto in classifica, le speranze di salvarsi della compagine biancazzurra sono minime. Continua il grande percorso della Cremonese, i lombardi ottengono il quinto risultato utile di fila e si portano ad occupare saldamente un posto a metà classifica; a farne le conseguenze è il Pordenone, che perdendo questa partita (7 sconfitte nelle ultime 10 partite) riducono drasticamente il gap con l’Ascoli, prima squadra in zona play-out. Proprio i bianconeri si sono resi protagonisti, vincendo contro il Monza e salendo in piena zona play-out; male i brianzoli, che dopo i due pareggi di Entella e Pescara, raccolgono una sconfitta pesantissima e scendono al quinto posto in classifica.

La Reggina convince – Ottiene un altro pareggio importante il Pescara: dopo l’impresa di Monza, i delfini ottengono un altro buon risultato in terra lombarda contro il Brescia; i ragazzi di mister Clotet ottengono il secondo pareggio consecutivo, che comunque non preclude alle rondinelle la possibilità di strappare un pass per i play-off, distanti solo tre punti. Stessa distanza per la Reggina, che batte con un netto 3-0 il Vicenza, prova di forza importantissima per la squadra di mister Baroni che dopo il pareggio contro il Cittadella riprende la propria marcia; brutto periodo per il Vicenza, che perde la seconda partita consecutiva, ma resta ugualmente a metà classifica a 7 punti dalla zona rossa. Continua l’astinenza dai tre punti del Frosinone di mister Grosso, da quando l’ex campione del mondo si è seduto sulla panchina dei ciociari sono arrivati solo due pareggi e una sconfitta; in quest’occasione è stato il Cittadella a strappare punti contro i gialloblu, nonostante gli ultimi minuti di gara con l’uomo in meno. Ottiene una vittoria schiacciante il Venezia ai danni del Cosenza, i veneti si sono imposti per ben 3-0 all’interno delle mura amiche del Pier Luigi Penzo, vittoria importante che fa salire i ragazzi di mister Zanetti al quarto posto in classifica; sconfitta pesante per il Cosenza, che si trova ad un solo punto dalla retrocessione diretta. Chiude la giornata la vittoria del Chievo ai danni del Pisa, i clivensi tornano alla vittoria dopo 5 giornate di astinenza e si ripropongono in zona play-off; discorso inverso per i nerazzurri, che continuano ad ottenere risultati negativi – terza sconfitta di fila – e si ritrovano a soli 3 punti dalla zona play-out.

Santo Nicolò