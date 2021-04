Eccellenza, Locri e Sersale fanno il bis, niente rivincita per Palmese e Vigor

I primi 90′ del mini-torneo di Eccellenza sono andati in archivio, lasciando intendere fin da subito che saranno emozioni e colpi di scena senza sosta fino all’elezione della squadra vincitrice.

L’avvio del campionato ci ha proposto due immediati tentativi di rivincita, entrambi non andati a buon fine. Il primo se lo giocava la Palmese, che proprio nell’ultima partita giocata lo scorso ottobre prima della sospensione era caduta allo stadio “Macrì” sotto i colpi di un Locri perfetto. Pur cedendo nuovamente alla squadra di Caridi, i neroverdi hanno stavolta tenuto testa agli amaranto, giocando una partita vissuta sul filo dell’equilibrio dall’inizio alla fine. Rispetto alla Palmese di cinque mesi e mezzo fa, scesa in campo a Locri e affondata dai gol di Infusino, Catania e Gueye, erano presenti tra gli undici titolari solamente due reduci di quel match, Caputo e Camara; 9 i volti nuovi in campo e altri 3 in panchina per una squadra rivoluzionata, che potrà dare parecchio fastidio alle favorite del torneo, giocandosi altresì le proprie chance. Da ottobre ad oggi, il Locri ha invece mantenuto quasi per intero lo stesso organico: gli undici scesi in campo a Palmi erano già presenti in autunno, mentre tra i sostituti figuravano le novità Pagano e Martinez, quest’ultimo risultato poi decisivo dopo il suo ingresso in campo.

L’altra rivincita non concretizzata arriva da Sersale: lo scorso settembre anche il campionato di Eccellenza pre-sospensione si era aperto con la sfida tra i giallorossi e l’ambiziosa Vigor Lamezia, allora guidata da Morgia. In quella circostanza i padroni di casa rifilarono un sonoro 4-1 ai biancoverdi; il risultato si è quindi ripetuto nella sostanza, con la vittoria del Sersale, ma non nella forma, dato che stavolta il match si è chiuso sull’1-0. Ieri come allora, il bomber Russo ci ha messo la firma, per sottolineare come la squadra di Saladino non vada assolutamente sottovalutata.