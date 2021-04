Accadde oggi: Reggina-Sampdoria, Mazzarri e Brienza infiammano il Granillo

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: 2007/2008, Brienza manda ko la Samp in una domenica davvero speciale...

13 Aprile 2008, Serie A, 33^ giornata. La Reggina di Nevio Orlandi, dopo il doppio ko in trasferta contro Genoa e Fiorentina, si gioca quella che da tutti è considerata l’ultima carta per salvarsi. Davanti ai propri tifosi, gli amaranto sono costretti a battere la Sampdoria: compito tutt’altro che agevole, visto che i blucerchiati viaggiano spediti verso l’Europa League e addirittura cullano una piccola speranza di centrare la quarta posizione, che li porterebbe ai preliminari di Champion’s.

A rendere ancora speciale l’appuntamento, il ritorno a Reggio di un allenatore capace di scrivere la storia, ovvero Walter Mazzarri. Soltanto un anno prima, Mazzarri aveva guidato la Reggina verso un’impresa ai limiti dell’impossibile, salvandosi insieme ai suoi ragazzi nonostante 11 punti di penalizzazione. Il tecnico toscano torna in riva allo Stretto dopo tre anni, l’accoglienza del popolo amaranto è quella che si riserva agli ex più amati. I rappresentanti dei gruppi organizzati, prima della gara, portano Mazzarri sotto la Curva Sud, consegnandogli una targa-ricordo. In Curva, un unico grande striscione: “LA SUD NON DIMENTICA I GRANDI UOMINI. CIAO WALTER“. Applausi reciproci, cori d’affetto e grande emozione, prima di ‘separarsi’ e sfidarsi da leali avversari.

Se il pre-partita era stato caratterizzaro dal ‘Mazzarri-day’, in campo la grande emozione la regala Franco Brienza. Al minuto 35 infatti, il fantasista arrivato a gennaio dal Palermo raccoglie uno splendido assist di Cicico Cozza, prima di scartare Castellazzi (altro ex della partita) e mettere dentro un pallone che pesa quanto un macigno. Reggina-Sampdoria 1-0: il risultato non cambiera più, per la compagine dello Stretto è la prima di tre vittorie casalinghe consecutive, che unite al successo di Catania regaleranno una salvezza su cui fino a quel giorno in pochissimi avrebbero scommesso…

Di seguito, il tabellino di quel Reggina-Sampdoria-

SERIE A 2007/2008, 33^ giornata

REGGINA-SAMPDORIA 1-0

Reggina: Campagnolo; Lanzaro, Cirillo, Aronica; Vigiani (30’st Missiroli), Barreto, Cascione, Modesto; Brienza (35’st Stuani), Cozza (12’st Valdez); Amoruso. In panchina: Novakovic, Costa, Tognozzi, Joelson. Allenatore: Orlandi.

Sampdoria: Castellazzi (20’st Fiorillo); Lucchini (37’pt Zenoni), Sala, Gastaldello; Maggio, Sammarco, Volpi (14’st Bonazzoli), Franceschini, Pieri; Bellucci, Cassano.

In panchina: Miglionico, Ziegler, Poli, Delvecchio. Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Gava di Conegliano Veneto.

Marcatore: 35’pt Brienza.

Note- Settatori 12mila circa. Ammoniti: Sammarco, Cascione, Volpi, Cirillo, Zenoni, Gastaldello. Angoli: 6-5. Recupero: 4′ pt; 5’+1’st.