Serie B, valzer delle panchine: Vivarini è il tredicesimo tecnico esonerato

La Virtus Entella cambia allenatore per la seconda volta, promuovendo in prima squadra il tecnico della Primavera.

Fuori Vivarini, dentro Volpe. La Virtus Entella tenta il tutto per tutto a sole cinque giornate dalla fine, ma ai liguri servirà un assoluto miracolo calcistico per evitare la retrocessione. Anche il club di Chiavari, si iscrive nell’elenco del doppio cambio, eguagliando Ascoli e Pescara.

In cima al “valzer delle panchine” rimane sempre il Brescia, con tre cambi.

Di seguito, il riepilogo.

SERIE B 2020/2021, I CAMBI DI PANCHINA

Ascoli: Rossi per Bertotto, Sottil per Rossi.

Brescia: Lopez per Del Neri, Dionigi per Lopez, Clotet per Dionigi.

Cremonese: Pecchia per Bisoli.

Frosinone: Grosso per Nesta.

Pescara: Breda per Oddo, Grassadonia per Breda.

Reggina: Baroni per Toscano.

Spal: Rastelli per Marino.

Virtus Entella: Vivarini per Tedino, Volpe per Vivarini.