Reggina-Vicenza, l’MVP dei nostri lettori: Denis, un minuto per incidere…

Il sondaggio di Rnp ha incoronato l'attaccante argentino come migliore in campo della sfida contro il Vicenza

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Gianluca Di Chiara, German Denis, Simone Edera e Nicolas Andrade sono stati i quattro calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la trentatreesima uscita in campionato della Reggina, avvenuta allo stadio ”Granillo” contro il Vicenza e terminata con il risultato di 3-0.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria dell’attaccante German Denis, il migliore in campo tra gli amaranto secondo i lettori di RNP. Al ‘Tanque’ sono bastati appena sessanta secondi per siglare, da subentrato, la rete del definitivo 3-0. Fiuto del rimpallo e scatto repentino verso la porta, poi freddezza da grande attaccante qual è nel ”sedere” Grandi con una finta ed appoggiare il pallone in rete.

Denis ha ottenuto 75 preferenze espresse sotto forma di “reactions”. Sessantuno (61), invece, sono andate all’indirizzo di Nicolas, 55 a Di Chiara e 31 ad Edera.

Appuntamento a sabato 17 aprile, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Reggina-Reggiana.