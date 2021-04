Reggina-Vicenza, i voti dei quotidiani: trionfo amaranto

Reggina-Vicenza, il giorno dopo: voti alti per tutti, Nicolas premiato per due volte con l'8 in pagella.

Le pagelle dei quotidiani oggi in edicola, certificano il festival amaranto ai danni del Vicenza. Voti alti e neanche un’insufficienza, Nicolas in due occasioni è stato premiato con l’8 in pagella mentre per mister Baroni si registra un poker di 7.

GAZZETTA DEL SUD-Nicolas 7; Lakicevic 6, Dalle Mura 6.5, Stavropoulos 7, Di Chiara 7 (33′ st Liotti sv); Bianchi 6.5 (33′ st Crimi sv), Crisetig 6.5; Bellomo 6.5 (10′ st Folorunsho 6), Edera 7 (23′ st Menez 6), Situm 6; Montalto 6 (10′ st Denis 7). Allenatore: Baroni 7.

QUOTIDIANO DEL SUD-Nicolas 8; Lakicevic 7, Dalle Mura 7, Stavropoulos 7, Di Chiara 7.5 (33′ st Liotti sv); Bianchi 7.5 (33′ st Crimi sv), Crisetig 7.5; Bellomo 7.5 (10′ st Folorunsho sv), Edera 7.5 (23′ st Menez sv), Situm 7; Montalto 7 (10′ st Denis 7.5).

GAZZETTA DELLO SPORT-Nicolas 6.5; Lakicevic 6, Dalle Mura 6.5, Stavropoulos 6.5, Di Chiara 7 (33′ st Liotti sv); Bianchi 6.5 (33′ st Crimi sv), Crisetig 6.5; Bellomo 6.5 (10′ st Folorunsho 6), Edera 6.5 (23′ st Menez 6), Situm 6; Montalto 6 (10′ st Denis 6.5). Allenatore: Baroni 7.

CORRIERE DELLO SPORT-Nicolas 8; Lakicevic 6.5, Dalle Mura 7, Stavropoulos 7, Di Chiara 7.5 (33′ st Liotti sv); Bianchi 6.5 (33′ st Crimi sv), Crisetig 7; Bellomo 6.5 (10′ st Folorunsho 6.5), Edera 7 (23′ st Menez 6), Situm 6.5; Montalto 6.5 (10′ st Denis 7). Allenatore: Baroni 7.

TUTTOSPORT-Nicolas 7.5; Lakicevic 6.5, Dalle Mura 6.5, Stavropoulos 6, Di Chiara 6.5 (33′ st Liotti sv); Bianchi 6 (33′ st Crimi sv), Crisetig 6.5; Bellomo 6.5 (10′ st Folorunsho 6), Edera 7 (23′ st Menez 6), Situm 6; Montalto 6 (10′ st Denis 7). Allenatore: Baroni 7.