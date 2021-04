Reggina, classifica marcatori: ecco Edera, poker del Tanque

Ultime News

Un’altra gara convincente, per un calciatore che dal rientro dopo la sosta sta cominciando davvero a fare la differenza. Tecnica, velocità, guizzi, fantasia: per Simone Edera, il primo gol con la maglia della Reggina altro...

Corsa vincente sul lungolinea firmato Di Chiara e tocco morbido a due passi da Grandi. Simone Edera, ieri pomeriggio, ha trovato il suo primo gol in maglia amaranto. Seconda rete consecutiva al Granillo, invece per El Tanque...

Reggina

Le pagelle dei quotidiani oggi in edicola, certificano il festival amaranto ai danni del Vicenza. Voti alti e neanche un’insufficienza, Nicolas in due occasioni è stato premiato con l’8 in pagella mentre per mister...