Locri, il presidente Mollica: “Obiettivo è vincere campionato”

Debutto con vittoria per il Locri che vince il derby contro la Palmese nella prima gara di Eccellenza dopo il lungo stop. Il Presidente della compagine jonica, Giuseppe Mollica, intervistato da Reggionelpallone commenta il successo della sua squadra e analizza il mini torneo di Eccellenza. “Abbiamo vinto una partita importante anche se non è stata bellissima, dopo tanti mesi che non si giocava sicuramente questi primi tre punti danno uno slancio importante, durante il secondo tempo abbiamo cambiato marcia, grazie anche ai nuovi innesti – ha dichiarato il presidente Mollica – si è vista la differenza della rosa con i subentrati”.

La forza della rosa del Locri – “Avevamo paura dal punto di vista societario per come poter riprendere e per le prestazioni ma contano le prestazioni e i punti”.

Obiettivi della squadra – “Il Locri ci ha creduto fino all’inizio, la squadra è stata costruita per essere fra le prime tre; la pandemia ci ha bloccato, non vogliamo snaturare il nostro gioco, l’obiettivo è vincere il campionato, non mi nascondo dietro un dito, abbiamo creato una squadra per salire di promozione”.

Inattività dovuta alla pandemia- “I ragazzi sono stati grandiosi, sono rimasti a Locri, manifestando la continuità giocando per il Locri. E’ stato difficile, alla fine abbiamo ripreso e siamo pronti e carichi per giocarsela con tutti” – ha concluso il presidente del Locri.

Celestino Casedonte