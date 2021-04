Palmese, il presidente Simone: “Un orgoglio essere presenti per la storia neroverde”

Al ritorno sul campo dopo la lunga pausa, il campionato di Eccellenza ha regalato subito il derby tra Palmese e Locri. Al termine del match, ai microfoni di Reggionelpallone, il presidente della Palmese Rocco Simone ha commentato la sconfitta interna dei suoi al debutto, ma anche il mini torneo di Eccellenza che vedrà la Palmese tra le otto protagoniste. “Abbiamo affrontato una gara a corto di preparazione, mancano alcuni giocatori come Marcena che è arrivato dal Brasile, sul piano del gioco sono soddisfatto – ha detto il presidente Simone – . Siamo riusciti a bloccare il gioco del Locri molto bene, in attacco siamo stati meno lucidi. Il gol del Locri è arrivato da palla inattiva; un pareggio era il risultato giusto, fra 20 venti giorni saremo al top della condizione fisica, avremo una Palmese pronta per dire la sua, mi auguro che i nuovi innesti ci possano dare qualcosa in più”.

Obiettivi della Palmese – “Affronteremo questo campionato per preparare il prossimo. Per noi è un orgoglio essere presenti, per questi colori, per la storia dei neroverde nonostante le difficoltà dovute alla pandemia; non vogliamo essere i cuscinetti di nessuno, vogliamo dare fastidio a chiunque, giochiamo per vincere ogni partita, fino alla fine”.

Sulla gestione dei nuovi arrivi – “Abbiamo dato a tutti la nostra disponibilità, sta nascendo questa nuova squadra con la speranza che qualcuno si avvicini al club con amore verso questa realtà, gli obiettivi della società sono questi”.

Celestino Casedonte