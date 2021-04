Giudice Sportivo: Lakicevic salta Reggina-Reggiana

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo in vista della trentaquattresima giornata: fermati dieci calciatori ed un dirigente.

Sono dieci i calciatori squalificati in serie B, in vista della quindicesima giornata di ritorno. Nel secondo match casalingo consecutivo, che vedrà la Reggiana presentarsi al Granillo, la compagine dello Stretto dovrà fare a meno di Ivan Lakicevic: un turno di stop per il terzino serbo, il quale, contro il Vicenza, ha ricevuto la quinta ammonizione stagionale.

SQUALIFICHE CALCIATORI

1 turno: Papetti (Brescia), Donnarumma (Cittadella), Legittimo (Cosenza), Papetti (Cremonese), Nikolov (Lecce), Pirola (Monza), Lakicevic (Reggina), Mora e Sernicola (Spal), Coppolaro (Virtus Entella).

SQUALIFICHE DIRIGENTI

1 turno: Bocchetti (Pescara).