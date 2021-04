Eccellenza, classifica marcatori: Padin ed Umbaca iniziano col botto

Riparte l’Eccellenza ed entra subito nel vivo la sfida tra i bomber del torneo. Per Franco Padin il tempo non sembra essere trascorso: il bomber della Reggiomediterranea ha ripreso da dove si era fermato ad ottobre, quando aveva sempre timbrato il tabellino dei marcatori; per l’argentino una doppietta che mette al sicuro il risultato a Soriano. Doppietta “di rigore” invece per Francesco Umbaca: contro lo Scalea, il fantasista del Sambiase non sbaglia i due penalty che portano i suoi due volte in vantaggio. Era stato infatti Attilio Angotti, capocannoniere nella prima parte della stagione, a firmare il momentaneo pari della squadra di Gregorace. Altra firma illustre per il successo del Sersale sulla Vigor Lamezia: il gol-partita è del bomber Antonio Russo. Si conferma micidiale in trasferta Martinez: dopo le 5 reti siglate con la maglia della Stilese nelle gare lontano da casa, al debutto con il Locri sigla il gol da tre punti in quel di Palmi.

Classifica marcatori

2 reti: Padin (Reggiomediterranea, 1 rig.), Umbaca (Sambiase, 2 rig.).

1 rete: Martinez (Locri), Puntoriere, Semenzin (Reggiomediterranea), Verso (Sambiase), Angotti (Scalea), Russo (Sersale), Santaguida (Soriano).