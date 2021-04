Dal cinismo spietato al sogno play-off: le ”cinque verità” di Reggina-Vicenza secondo RNP:

✅SPIETATI- Trovare subito il goal dopo 3′, raddoppiare al 6′, amministrare la gara senza mai correre particolari pericoli e chiudere i conti con Denis dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo. Cinica e spietata la Reggina che ieri ha travolto il Vicenza, per un successo strameritato che dà un segnale importante al campionato.

✅’VERDE’ E IMPENETRABILE- Un classe classe ’97 ed un 2002 ad avere in mano le chiavi di un intero reparto, probabilmente il più delicato dei tre. Non sappiamo se la scelta sia prettamente tecnica, ma i risultati del campo hanno premiato la coppia Stavropoulos-Dalle Mura, che con i loro interventi e l’aiuto (prestigioso in occasione del rigore) di Nicolas hanno timbrato l’ottavo clean sheet in questo girone di ritorno.

✅RITORNO DI FIAMMA- Come se non si fosse mai fermato. Michael Folorunsho è tornato in campo dopo quasi un mese, subentrando nel secondo tempo, ma con l’agonismo di sempre. Recuperi, strappi e propensione all’attacco, così come dimostra il goal sfiorato. Qualità e quantità: ‘Folo’ è tornato in tempo per il rush finale, per il quale può risultare determinante…

✅RISCATTO VENETO- La gara con il Vicenza ha chiuso il cerchio delle gare contro le squadre venete, che a sua volta ha assunto un significato specifico, avvalorando la tesi della svolta amaranto rispetto al girone d’andata. Infatti, se dapprima Crisetig e compagni avevano totalizzato appena un punto contro Chievo, Venezia, Cittadella e Vicenza (ottenuto proprio contro quest’ultima), nel girone di ritorno i calabresi sono usciti addirittura da imbattuti da tutti e quattro i confronti, collezionando ben otto punti.

✅E’ IL MOMENTO DI SPINGERE- Il verdetto del ”Granillo” ha messo quasi totalmente fuori dalla corsa play-off il Vicenza di Di Carlo e lanciato sempre di più la Reggina di Baroni, distante tre punti dagli stessi e in attesa dki un passo falso di una tra Cittadella e Chievo, rispettivamente 8^ e 9^ della classe. ”E’ il momento di spingere con umiltà”, ha detto Baroni nel post-gara, consapevole dei mezzi della propria squadra. D’altronde, perché non provarci?