Basket: Pallacanestro Viola super, battuta Formia

Vince e convince la Pallacanestro Viola che, fra le mura amiche del PalaCalafiore, si impone contro Formia per 75-60. I reggini, oggi orfani degli under Romeo e Prunotto, si godono il ritorno di un super Yande Fall, autore di una doppia doppia da paura, condita da 15 punti e 23 rimbalzi. I neroarancio tornano dunque al successo dopo quattro sconfitte consecutive e salgono a quota 10 punti in classifica. Posta in palio altissima al PalaCalafiore e inizio molto equilibrato con le due squadre che si rispondono a suon di canestri. Formia entra nel pallone e scivola fino al -8, scarto con il quale si andrà all’intervallo lungo sul 40-32 in favore della Pallacanestro Viola. Reggini che amministrano bene il vantaggio anche nel terzo periodo, mentre iniziano male l’ultimo, a secco di canestri nei primi 4 minuti di gioco con Formia che ne approfitta e al 34′ ritrova la parità con l’uno su due di Tamburrini ai liberi che vale il pari 54. Ma nel momento più difficile la Viola ritrova fiducia e piazza un super parziale di 9-0 che conduce al successo finale gli uomini di coach Bolignano che chiuderanno con un distacco di 15 lunghezze: terminerà 75-60 per Barrile e compagni.

Il Tabellino – Pallacanestro Viola – Meta Formia 75-60 (17-22, 23-10, 14-14, 21-14)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Giulio Mascherpa 28 (10/17, 2/8), Salvatore Genovese 15 (6/9, 1/6), Yande Fall 15 (6/10, 0/0), Enrico Maria Gobbato 6 (3/3, 0/1), Edoardo Roveda 6 (2/7, 0/2), Luka Sebrek 5 (1/2, 0/0), Fortunato Barrile 0 (0/2, 0/0), Federico Romeo 0 (0/0, 0/0), Paolo Frascati 0 (0/0, 0/0), Giovanni Centofanti 0 (0/0, 0/0)

Meta Formia: Mario Tamburrini 21 (8/17, 0/1), Luigi Cimminella 14 (2/9, 3/9), Guillermo Nicolas Laguzzi 11 (5/7, 0/1), Nicolo Ianuale 8 (2/4, 1/5), Matija Jovovic 6 (2/4, 0/4), Luca Digno 0 (0/3, 0/3), Lorenzo Scampone 0 (0/0, 0/1), Alessio Macera 0 (0/0, 0/0), Marco Polidori 0 (0/0, 0/0), Jacopo Tartaglione 0 (0/0, 0/0)

fonte:pallacanestroviola.it