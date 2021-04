Serie D, 25^ giornata: Cittanovese battuta ad Acireale, il Roccella sprofonda

Entrambe sconfitte le due reggine in campo, rinviata San Luca-Licata per le positività tra i siciliani

Disputate otto delle nove gare del 25^ turno di Serie D, rinviata la sfida tra San Luca e Licata, la squadra di Cozza torna ad avere tre incontri da recuperare. Non riesce a raccogliere punti nella trasferta di Acireale la Cittanovese, sconfitta di misura a causa della rete di De Felice nella ripresa; suona quasi come una resa definitiva la sconfitta casalinga per 2-0 del Roccella contro il Rende, che con questi tre punti riavvicina il treno-salvezza. In vetta è bagarre tra le due di Messina e la Gelbison, tutte vincenti. Si torna in campo mercoledì per il turno infrasettimanale.

SERIE D GIRONE I – 25^ giornata (11/04/2021)

Acireale-Cittanovese 1-0

Castrovillari-ACR Messina 1-3

Dattilo-Santa Maria Cilento 1-1

Gelbison-Marina di Ragusa 2-1

FC Messina-Sant’Agata 5-1

Paternò-Troina 0-1

Roccella-Rende 0-2

Rotonda-Biancavilla 0-0

San Luca-Licata rinviata

Classifica

53 ACR Messina

48 FC Messina*

47 Gelbison

44 Acireale*

38 Rotonda*

35 San Luca***

35 Biancavilla (-1)

33 Dattilo**

32 Licata***

32 Santa Maria Cilento

30 Troina*

29 Cittanovese*

28 Paternò

27 Castrovillari

27 Sant’Agata

24 Rende

20 Marina di Ragusa

14 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno



Prossimo turno – 26^ giornata (14/04/2021)

Acireale-Gelbison

Biancavilla-Castrovillari

Cittanovese-FC Messina

Licata-Rotonda

Marina di Ragusa-Roccella

FC Messina-Dattilo

Sant’Agata-Paternò

Rende-San Luca

Troina-Santa Maria Cilento