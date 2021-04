Reggina-Vicenza, le pagelle: Di Chiara piede fatato, Edera con qualità, Denis spietato

La Reggina schianta il Vicenza al Granillo assicurandosi una virtuale salvezza. Ottima prestazione di squadra, su tutti Di Chiara, Nicolas che neutralizza anche un rigore, Edera e Denis che segna ancora. Le pagelle di RNP:

Nicolas 7 Molte prese alte sempre con sicurezza. Sventa tutte le occasioni vicentine compreso il rigore di Giacomelli.

Lakicevic 6 Prezioso con le diagonali efficaci e risolutive, causa il rigore con un braccio troppo largo.

Stavropoulos 7 Due chiusure determinanti, una delle quali con un recupero sontuoso. È sempre più autoritario.

Dalle Mura 6,5 Gioca con concentrazione e concretezza, concede pochissimo.

Di Chiara 7 Dal suo mancino nascono i primi gol amaranto. Dal 77’ Liotti s.v.

Bianchi 6 Mette sempre il pieno di benzina ad inizio gara, corre senza tregua, sostanza nelle due fasi. Dal 77’ Crimi s.v.

Crisetig 6,5 A volte sembra abbia gli occhi anche dietro, due aperture di quaranta metri a spaccare la linea vicentina. Dal suo pressing insistito nasce la palla per il terzo gol di Denis.

Bellomo 6,5 Ogni tocco una perla, ordinato in fase difensiva, illuminato quando deve costruire per i compagni. Dal 54’ Folorunsho 6,5 Dopo lo stop riassapora il clima partita, sfiora la rete ed è subito protagonista con alcuni dei suoi consueti “strappi” poderosi.

Edera 7 (il migliore) Sinistro secco e primo brindisi in amaranto. Nella ripresa accarezza il raddoppio, ci mette sempre qualità. Dal 67’ Menez 6 Oltre venti minuti di gioco per ritrovare il campo dopo quasi un mese.

Situm 6 Incide meno del solito ma la sua è la classica gara senza sbavature.

Montalto 6 Si perdono i conti di quanti falli riesce a procurarsi, lotta sempre. Dal 54’ Denis 7 La mette dentro dopo una manciata di secondi dall’ingresso in campo, freddo e spietato da bomber consumato

Baroni 7 La Reggina schianta il Vicenza, trova due reti in avvio e la partita si mette in discesa. In campo una squadra attenta, connessa che con ritmo e intensità concede poco o niente agli avversari. Tre punti per la salvezza ma, anche, per tenere aperto un piccolo spiraglio playoff.

