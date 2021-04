Reggina-Vicenza, i TOP: Edera e Di Chiara brillanti, Denis al primo colpo, Nicolas sigilla il 3-0

Largo successo per la Reggina, che schianta il Vicenza con il risultato di 3-0 al termine di una gara perfetta, dominata per quasi tutti novanta minuti. Di seguito, i TOP della gara secondo Rnp:

Simone Edera: scatto tra linee e freddezza sotto porta con un diagonale rasoterra che non lascia scampo a Grandi. Si è presentato così Simone Edera alla sfida contro il Vicenza, nella quale ha siglato la sua prima rete i maglia amaranto dopo 6′ di gioco. Quella vista oggi, probabilmente, è stata la sua miglior performance da quando è in riva allo Stretto. Qualità abbinata ad efficacia e sbavature ridotte ai minimi termini, oltre ad una potenziale doppietta sfiorata nella ripresa. EDERA…VELENOSA

Gianluca Di Chiara: dal suo mancino nascono i primi gol amaranto. Dal cross da calcio d’angolo in occasione della prima (auto)rete all’assist al bacio per Edera nella circostanza del raddoppio (quest’ultimo arrivato in seguito ad un suo recupero palla in netto anticipo sull’avversario). In fase difensiva sbarra la strada agli uomini di Di Carlo e trasforma in oro tutti i palloni che tocca. RE MIDA

Germàn Denis: come subentrare e lasciare subito il segno? Rivolgersi al ‘Tanque’, al quale sono bastati una cinquantina di secondi per trasformare in goal il suo primo pallone toccato. Abile nell’avventarsi sul rimpallo causato da Crisetig in seguito ad un tentativo di allontanamento di Padella, ancor di più nel ‘sedere’ il portiere vicentino fintando il tiro, poi spedito facilmente in fondo al sacco. ETERNO

Nicolas Andrade: Nalini testa i suoi riflessi nel primo tempo, Giacomelli nella ripresa. Lui, in egual modo, si fa trovare sempre pronto. Difficilmente il rigore arrivato a circa un quarto d’ora dalla fine avrebbe potuto cambiare le sorti del match (visto l’ampio vantaggio), ma lui, nel dubbio, ha deciso di scacciare via ogni possibile apprensione e respingere il penalty calciato da Giacomelli. Parata in tuffo che, al netto della regolare amministrazione, gli vale un posto tra i Top di giornata. SARACINESCA