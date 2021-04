Vicenza, Di Carlo: “Presi 3 gol su 3 tiri, facciamone tesoro per poterci salvare”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni del tecnico veneto Mimmo Di Carlo al termine del match tra Reggina e Vicenza.

“Le partite vanno giocate dall’inizio alla fine, noi abbiamo regalato due gol; a quel punto recuperare diventa difficile però ho visto l’impegno della squadra. Ci serviva una rete per riaprire la sfida, il loro terzo gol invece l’ha chiusa definitivamente, facendoci capire che dovremo giocare per raggiungere la salvezza. Questi 90′ valgano come campanello d’allarme, servono ancora 3-4 punti per stare tranquilli. Una squadra a caccia di punti deve essere concentrata da subito, nei primi dieci non lo siamo stati e questo mi fa arrabbiare. Abbiamo preso tre gol su tre tiri in porta, che sia di lezione per noi, facciamone tesoro.”