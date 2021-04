Reggina, Baroni: “Complimenti ai ragazzi, ora è il momento di spingere”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni di mister Marco Baroni al termine del match tra Reggina e Vicenza, terminato 3-0.

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono loro gli artefici del successo, partita preparata bene sotto ogni aspetto, queste gare devi vincerle senza perdere equilibrio; eravamo determinati e si è visto da subito. Messa alle spalle anche questa, stacchiamo un giorno, poi prepareremo un’altra sfida in una settimana corta. Non guardo indietro, guardo solo avanti e alla crescita della squadra. Mi interessa il lavoro, ho trovato un gruppo recettivo che mi ha seguito, dobbiamo rimanere concentrati, è il momento di spingere ma con umiltà. Ai ragazzi parlo di valori fondamentali, desiderare qualcosa di importante, non c’è limite al miglioramento, stiamo raccogliendo il frutto di tanto lavoro e sudore, mettere un pezzo dopo l’altro ogni giorno in ogni dettaglio; tutto ciò mi gratifica, loro stessi vedono il miglioramento, ma non dobbiamo perdere l’equilibrio. Denis? Ero indeciso se farlo giocare, sto gestendo al meglio il calciatore, a volte lo preservo in allenamento; questa settimana mi ha trasmesso la volontà di giocare. Io devo pensare alla gestione di tutto, lui è una risorsa importante, il fatto che non giochi dall’inizio non significa niente, ogni scelta è fatta in funzione della squadra. A gennaio abbiamo preso calciatori con delle qualità ma che avevano giocato poco, avevano bisogno di andare in campo.”