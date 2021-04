Reggina, Edera: “C’è voglia di raggiungere un obiettivo importante”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni di Simone Edera al termine del match tra Reggina e Vicenza, terminato 3-0.

“Ho visto una squadra subito determinata, abbiamo la voglia di raggiungere un obiettivo importante che prima era la salvezza, adesso possiamo pensare a qualcosa di più, sappiamo quello che dobbiamo fare. La società mi sta dando una grande mano, il mister sia aspetta molto da me in qualunque ruolo io giochi. Cerco con i miei compagni di dare il massimo e crescere, come uomo e come calciatore, quest’esperienza mi sta aiutando tanto, sono contento di essere a Reggio. Il gol agli attaccanti manca sempre, lavorando a testa bassa cercavo di prendere il massimo dalle prove positive e negative. Io e Folo abbiamo un bel rapporto, son contento sia tornato, è un giocatore importante per noi.”