Il Vicenza fuori casa: mai uno 0-0 lontano dal Menti…

Cinque vittorie, sei sconfitte e cinque pareggi, per un totale di 20 punti in 16 partite. Questo il ruolino di marcia del Vicenza, per quanto concerne le gare fuori casa. I biancorossi hanno ottenuto l’intera posta in palio contro Cremonese, Pescara, Brescia, Pordenone e Chievo. I ko sono invece arrivati sui campi di Venezia, Spal, Cittadella, Lecce, Reggiana ed Ascoli.

Bilancio quasi identico nel rapporto gol segnati/ gol subiti: la compagine di Mimmo Di Carlo ha realizzato 23 reti, incassandone 24. Una squadra che crea e concede allo stesso tempo, come dimostra l’assenza di pari a reti bianche.

CHIEVO, IL RENDIMENTO ESTERNO

Venezia-Vicenza 1-0

Spal-Vicenza 3-2

Cremonese-Vicenza 0-1

Empoli-Vicenza 2-2

Monza-Vicenza 1-1

Pescara-Vicenza 2-3

Cittadella-Vicenza 3-0

Lecce-Vicenza 2-1

Brescia-Vicenza 0-3

Reggiana-Vicenza 2-1

Pordenone-Vicenza 1-2

Salernitana-Vicenza 1-1

Pisa-Vicenza 2-2

Chievo-Vicenza 1-2

Cosenza-Vicenza 1-1

Ascoli-Vicenza 2-1