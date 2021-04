Eccellenza, 1^ giornata: poker Reggiomed, il Locri si prende il derby

Successi in trasferta per Locri e Reggiomediterranea, vittorie interne per Sambiase e Sersale

Riparte il campionato di Eccellenza e già i primi 90′ riservano emozioni e colpi di scena. Il turno si è aperto con l’anticipo tra Palmese e Locri, risolto nella ripresa dal neo-entrato Martinez che regala tre punti agli amaranto. Nelle sfide della domenica, spicca il netto 4-1 con il quale la Reggiomediterranea ha espugnato il campo del Soriano: dopo le reti nel primo tempo di Semenzin e Puntoriere, nella ripresa Padin si prende la scena con una doppietta; gol dell’orgoglio per i locali firmato da Santaguida nel finale. Al Sersale basta un gol di Russo nel primo tempo per avere la meglio della Vigor Lamezia, grande favorita per la vittoria; vince invece l’altra compagine lametina, il Sambiase, in un rocambolesco match contro lo Scalea: finisce 3-1 con doppietta dal dischetto di Umbaca e rete di Verso per i locali, momentaneo pari nerostellato firmato da Angotti.

ECCELLENZA – 1^ giornata (11/04/2021)

Palmese-Locri 0-1 (10/04)

Sambiase-Scalea 3-1

Sersale-Vigor Lamezia 1-0

Soriano-Reggiomediterranea 1-4

Classifica

3 Locri

3 Reggiomediterranea

3 Sambiase

3 Sersale

0 Palmese

0 Scalea

0 Sersale

0 Vigor Lamezia

Prossimo turno – 2^ giornata (18/04/2021)

Locri-Sambiase

Reggiomediterranea-Palmese

Scalea-Sersale

Vigor Lamezia-Soriano