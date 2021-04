Reggina, Atzori: “Playoff? Secondo me Baroni ed i calciatori ci pensano…”

Ottobre 2010, la Reggina targata Gianluca Atzori batte il Vicenza al termine di una partita spettacolare e inizia a capire che la stagione può essere esaltante. Il tecnico di Collepardo ha rivissuto quel pomeriggio, ai microfoni della Gazzetta del Sud.

“Giocammo una partita favolosa fin dall’inizio- si legge-, per qualità ed intensità, ma all’intervallo ci trovammo immeritatamente sotto di un gol. I ragazzi nel secondo tempo entrarono in campo ancora più determinanti, sembrava avessero il sangue agli occhi: in quattro minuti segnarono prima Campagnacci e poi Bonazzoli, e vincemmo 3-2. Ricordo che la sera, nel fare ritorno dalla mia famiglia, mi incontrai in aeroporto con Maran, il quale all’epoca allenava i biancorossi: mi fece i complimenti, dicendomi che raramente aveva visto una squadra giocare un calcio così bello”.

Undici anni dopo, riecco Reggina-Vicenza. “Si, nel calcio a volte bisogna sapere aspettare, ed è proprio questo aspetto che oggi come oggi manca. Mi dispiace molto che Mimmo Toscano abbia pagato per tutti, per me resta un grande tecnico oltre che un ragazzo eccezionale, e sono certo che il tempo avrebbe dato ragione anche a lui. Premesso questo, bisogna fare tantissimi complimenti a Baroni, autore di un lavoro straordinario. Mi aspetto una partita tiratissima, tra due squadre che hanno valori molto simili”.

Le due squadre, possono ancora puntare ai playoff? .“Visto il vantaggio dalla zona playout, e visto che alla fine mancano solo sei partite, credo che un pensierino si possa farlo. Capisco che Baroni non voglia parlare di playoff, ma secondo me, nel chiuso dello spogliatoio, insieme ai calciatori ci sta pensando”.

Sul flop del Monza. “Il Monza è la conferma che nel calcio non basta solo spendere ed avere grandi nomi. Per vincere, bisogna prima di tutto essere una squadra, un gruppo forte dentro e fuori dal campo”.

Il calcio ai tempi del Covid. Quanto può stare in piedi il sistema, senza pubblico negli stadi? “Poco, pochissimo. In questa situazione, riusciranno ad andare avanti solo i club con proprietà dai fondi quasi illimitati. Speriamo di tornare presto ad una vita normale, e di lasciarci alle spalle l’incubo Covid. E’ un peccato che la Reggina non possa contare sull’effetto Granillo in questo rush finale, perché il tifo reggino, ed io ne so qualcosa, è capace di spostare gli equilibri”.