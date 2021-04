Accadde oggi: Tomic stende il Cesena al 90′, Reggina al 4° posto

10 aprile 1999, 10^ giornata di ritorno, campionato di serie B.. La Reggina di Elio Gustinetti, dopo il pari di Reggio Emilia, continua a lottare per la prima, storica promozione in serie A. Sulla strada degli amaranto c’è il Cesena, che di contro lotta per non retrocedere.

Dopo 10 minuti di silenzio, effettuati in segno di solidarietà ad un tifoso amaranto rimasto ferito proprio nell’ultima trasferta, la Curva Sud inizia a farsi sentire, trasformando il Granillo nel consueto catino ribollente di tifo e passione (vedi foto). La compagine dello Stretto parte col piede giusto, ed al 30′ Possanzini fulmina il portiere ospite dopo una splendida azione corale che vede l’ex Varese protagonista insieme a Pinciarelli. Al 42′ però, la difesa reggina si fa sorprendere da Comandini (nell’attacco bianconero c’è anche un ragazzo che quattro anni dopo farà le fortune degli amaranto, ovvero Emiliano Bonazzoli…), che su calcio d’angolo anticipa tutti e gela la Sud con un perfetto stacco aereo.

I minuti passano, i padroni di casa non riescono in nessun modo a superare la difesa orchestrata da Cavasin. Gustinetti si gioca il tutto per tutto, e nel finale manda nella mischia un attaccante, Tomic, per un centrocampista, Martino. Il cambio è azzeccatissimo, visto che al 90′ lo stesso attaccante croato svetta su suggerimento di Poli, e fa impazzire il popolo amaranto. Il Cesena a questo punto è costretto a scoprirsi, ma si espone al micidiale contropiede del solito, imprendibile Possanzini, che al 91′ spalanca sui piedi di Artico le porte del 3-1.

Il sogno continua, la Reggina adesso è quarta in classifica…

Di seguito, il tabellino della gara.

SERIE B 1998/1999, 10^ giornata di ritorno (10/4/1999)

REGGINA-CESENA 3-1

Reggina: Orlandoni, Martino (85′ Tomic), Di Sole, Ziliani, Sussi, Pinciarelli, Briano, Cozza, Poli,Possanzini, Artico (93′ Firmani). In panchina: Belardi, Cirillo, Napolitano, Mesto, Campo. Allenatore: Gustinetti.

Cesena: Armellini, Mantelli, Rivalta (88′ Olivi), Baronchelli, Teodorani, Manzo, Romano, Superbi, Salvetti (80′ Serra), Bonazzoli, Comandini. In panchina: Braga, Martelli, Bianchi, Monticciolo, Graffiedi. Allenatore: Cavasin.

Arbitro: Gilberto D’Agnello di Trieste.

Marcatori: 30′ Possanzini, 42′ Comandini, 90′ Tomic, 91′ Artico.

Note-Spettatori 10.000 circa. Ammoniti: Di Sole, Artico, Romano e Salvetti.