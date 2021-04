Serie B, il Venezia piega il Cosenza: la classifica aggiornata

Il Venezia batte tre reti a zero il Cosenza nella seconda gara della domenica valida per la 33esima giornata di B. Domani il posticipo tra Chievo e Pisa per chiudere la giornata. Ecco il riepilogo:

SERIE B, 33^ GIORNATA

Reggiana-Empoli 0-1

Ascoli-Monza 1-0

Brescia-Pescara 1-1

Cremonese-Pordenone 2-1

Lecce-Spal 1-2

Virtus Entella-Salernitana 0-3

Frosinone-Cittadella 1-1

Reggina-Vicenza 3-0

Venezia-Cosenza 3-0

Chievo-Pisa lunedì ore 19

CLASSIFICA

Empoli 62 **

Lecce 58

Salernitana 57

Venezia 53

Monza 52

Spal 50

Cittadella 47

Chievo 45 *

Brescia 44

Reggina 44

Cremonese 42 *

Vicenza 41

Pisa 40 *

Frosinone 40

Pordenone 37 *

Ascoli 34

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

Virtus Entella 22

*due partite da recuperare

**una partita da recuperare