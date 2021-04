Reggina-Vicenza, Di Carlo: “Per chi vince domani salvezza tranquilla, e forse qualcosa di più…”

A Reggio Calabria per riscattare la parentesi negativa di Ascoli. Questo l’obiettivo di Mimmo Di Carlo, tecnico del Vicenza.

“Penso che ogni squadra debba essere al cento per cento per provare a vincere le partite- si legge sul portale biancorossi.net-. Ad Ascoli noi non lo eravamo e così i ritmi si abbassano, ci si allunga e la qualità della squadra non viene fuori. La prestazione non è stata come quelle dell’ultimo periodo e ogni volta che interpretiamo la gara a basso ritmo perdiamo. I ragazzi comunque ora hanno voglia di riscatto. Domani andremo ad affrontare una buona squadra però la gara andrà interpretata con un atteggiamento ed una attenzione diverse”.

La vittoria può spalancare obiettivi impensabili fino a qualche tempo fa. “Loro hanno dei giocatori che stanno facendo la differenza, mentre noi agiamo più di squadra e in questo forse sta la diversità. Tutte e due le squadre con una vittoria possono ambire ad ottenere una salvezza tranquilla e magari anche qualcosa di più, però noi dobbiamo concentrarci sulla nostra partita e cercare di andare a riscattare la sconfitta di Ascoli. In questi giorni ci siamo allenati bene e sicuramente sarà una partita bellissima perché entrambe le squadre hanno nel Dna lo spirito battagliero ma anche le qualità per fare i tre punti”.

Quattro gli indisponibili. “Meggiorini non sarà della partita. Oggi si è allenato ma non è al cento per cento per essere con noi. I convocati saranno 23 con esclusi Dalmonte, Lanzafame e Meggiorini per infortunio, mentre Jallow è fuori per squalifica”.