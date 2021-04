Serie B, risultati e classifica: colpi di Spal ed Ascoli, la Salernitana si riavvicina alla A

Spal ed Ascoli firmano le imprese di questo pomeriggio. Gli estensi sono andati ad espugnare il via del Mare, battendo un Lecce che era reduce da 6 vittorie di fila. Colpaccio anche dell’Ascoli, balzato al quintultimo posto grazie all’1-0 rifilato ad un Monza sempre più in crisi. Salernitana di nuovo in piena corsa per la promozione diretta, grazie all’agevole 3-0 sul campo di una Virtus Entella quasi rassegnata alla Lega Pro. Il Brescia spreca l’occasione di irrompere all’ottavo posto pareggiando in casa col Brescia, mentre a non fallire è la Cremonese, che con i tre punti a danno del Pordenone ha messo in cassaforte la salvezza.

SERIE B, 33^ GIORNATA

Reggiana-Empoli 0-1

Ascoli-Monza 1-0

Brescia-Pescara 1-1

Cremonese-Pordenone 2-1

Lecce-Spal 1-2

Virtus Entella-Salernitana 0-3

Frosinone-Cittadella sabato ore 16

Reggina-Vicenza domenica ore 15

Venezia-Cosenza domenica ore 19

Chievo-Pisa lunedì ore 19

CLASSIFICA

Empoli 62 **

Lecce 58

Salernitana 57

Monza 52

Venezia 50

Spal 50

Cittadella 46

Chievo 45 *

Brescia 44

Cremonese 42 *

Vicenza 41

Reggina 41

Pisa 40 *

Frosinone 39

Pordenone 37 *

Ascoli 34

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

Virtus Entella 22

*due partite da recuperare

**una partita da recuperare