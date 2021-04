Serie B, l’anticipo: Empoli corsaro a Reggio Emilia, la nuova classifica

L’Empoli rivede la serie A. Tornata in campo dopo lo stop dovuto al Covid, la capolista ha subito risposto presente, espugnando Reggio Emilia grazie ad una rete in apertura di Matos. In attesa delle gare di oggi, gli azzurri si portano a +8 dal terzo posto, con due partite da recuperare rispetto alle altre squadre in lotta per la A. Sconfitta pesante per la Reggiana, che resta al terzultimo posto in classifica.

SERIE B, 33^ GIORNATA

Reggiana-Empoli 0-1

Ascoli-Monza sabato ore 14

Brescia-Pescara sabato ore 14

Cremonese-Pordenone sabato ore 14

Lecce-Spal sabato ore 14

Virtus Entella-Salernitana sabato ore 14

Frosinone-Cittadella sabato ore 16

Reggina-Vicenza domenica ore 15

Venezia-Cosenza domenica ore 19

Chievo-Pisa lunedì ore 19

CLASSIFICA

Empoli 62 **

Lecce 58

Salernitana 54

Monza 52

Venezia 50

Spal 47

Cittadella 46

Chievo 45 *

Brescia 43

Vicenza 41

Reggina 41

Pisa 40 *

Frosinone 39

Cremonese 39 *

Pordenone 37 *

Cosenza 32

Ascoli 31

Reggiana 31

Pescara 27

Virtus Entella 22

*due partite da recuperare

**una partita da recuperare