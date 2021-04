Reggina-Vicenza, la probabile formazione amaranto: tre dubbi per Baroni, Folorunsho…

Dopo il notevole bottino in terra veneta, la Reggina torna in campo al ”Granillo” contro il Vicenza per tentare di portare a casa altri punti chiave per l’aritmetica salvezza e restare potenzialmente aggrappata al treno play-off. Per la sfida contro i biancorossi, Baroni ritrova Ménez e Folorunsho, di nuovo a disposizione dopo i recenti infortuni. Ancora indisponibili, invece, i centrocampisti Faty e Kingsley.

Il probabile XI

Consueto 4-2-3-1 per il tecnico fiorentino, che dovrebbe mantenere invariato il reparto difensivo, con Lakicevic e Di Chiara sulle corsie esterne e la coppia Cionek-Stavropoulos in mezzo. A fare da schermo alla difesa, in mediana, spazio a Crimi e Bianchi, con quest’ultimo leggermente in vantaggio rispetto a Crisetig. Dubbio Folorunsho sulla trequarti, dove attualmente sembrerebbe essere Rivas il favorito per Baroni. Non dovrebbero essere in discussione le presenze di Edera e Situm. In avanti, verso la conferma Montalto.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Bianchi; Rivas, Edera, Situm; Montalto. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Bianchi-Crisetig 55-45%, Rivas-Folorunsho 51-49%, Montalto-Okwonkwo 55-45%;

INDISPONIBILI: Faty, Kingsley;

NON CONVOCATI: Gasparetto, Rossi.