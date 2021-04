Locri, Caridi: “Campionato difficile ma noi vogliamo vincere”

Al termine della gara, il tecnico del Locri Alessandro Caridi ha commentato così la vittoria esterna nel derby contro la Palmese: “E’ stato bello ritornare a giocare. Siamo stati lenti sia di pensiero che a livello di gioco, non abbiamo giocato come abbiamo, nel secondo tempo con qualche cambio abbiamo trovato questo gol rocambolesco su calcio d’angolo. Nel primo tempo a mio avviso, c’era un rigore netto su Zampaglione”.

Campionato e obiettivi – “E’ molto difficile perché la squadre che hanno aderito a questo torneo si sono attrezzate tutte, vedi la Palmese oggi. Il Locri vuole vincere altrimenti non si iscriveva a questo torneo, le partite che contano saranno quelle dal 28 maggio in poi”.

Martinez, ingresso decisivo – “Ho fatto dei cambi per spezzare il ritmo della Palmese e accelerare il nostro, ci siamo riusciti, gli avversarsi sono stati costretti ad arretrare di 15 metri, penso che la vittoria sia meritata”

Qualità del Locri – “La qualità quando si abbassano i ritmi è importante per trovare spazio, gli innesti hanno cambiato la partita, oggi siamo arrivati poche volte con gli esterni fino in fondo rispetto a come giochiamo noi, abbiamo abituato le persone a vedere un altro tipo di gioco per questo la prestazione non mi è piaciuta ma è stato importante vincere. E’ importante fare punti, ma è altrettanto importante seguire il proprio credo, per regalare spettacolo alla categoria e le persone che godono di esso, tutti si sono evoluti in qualsiasi campionato, il gioco è cambiato”.

Gestione dei calciatori durante il Covid – “Ho degli atleti esemplari, sapevamo che il campionato potesse riprende, i calciatori hanno lavorato da casa sempre e devo ringraziarli insieme al preparatore atletico” – ha concluso il tecnico del Locri, Alessandro Caridi.

Celestino Casedonte