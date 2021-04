Eccellenza, Palmese-Locri 0-1: il tabellino del derby

Ultime News

Alle 15 per la 33esima giornata di serie B va in scena al Granillo il match tra Reggina e Vicenza. Uomini di Baroni reduci dal pareggio esterno contro il Cittadella, mentre i biancorossi sono stati sconfitti dall’Ascoli...

Reggina

10/04/2021 | A cura di Antonio Calafiore

Dopo il notevole bottino in terra veneta, la Reggina torna in campo al ”Granillo” contro il Vicenza per tentare di portare a casa altri punti chiave per l’aritmetica salvezza e restare potenzialmente aggrappata...