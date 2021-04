Eccellenza, il Locri vince a Palmi: decide Martinez

Riparte l’Eccellenza dopo il lungo stop dovuto alla pandemia da Covid e si ricomincia con il derby tra Palmese e Locri nell’anticipo di campionato. Allo stadio “Giuseppe Lopresti” finisce 1 a 0 per gli ospiti grazie alla rete di Martinez. Primo tempo di grande equilibrio con le squadre che cercano di ritrovare le misure giuste per esprimersi dopo mesi di inattività. Partono bene i padroni di casa, con il centrocampista neroverde Sapone protagonista sia in fase offensiva che in quella di interdizione. Al 28’ l’attaccante ospite Zampaglione si accende e dopo un’azione individuale si ritrova davanti al portiere non riuscendo a finalizzare per l’intervento del difensore di casa. A ridosso dell’intervallo, azione di contropiede di Mazzei con l’estremo difensore locrese Zampaglione costretto al fallo che gli costa il giallo. Durante la ripresa il Locri cambia marcia complici gli innesti di Mister Caridi, ma la gara resta nell’equilibrio totale, con la Palmese ordinata in campo che concede poco e gli ospiti che tentano di trovare i varchi per pungere. Il risultato si sblocca su palla inattiva: al 30’ del secondo tempo Martinez –subentrato dalla panchina- sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova il guizzo da rapace che vale tre punti. In una gara difficile e così sentita, il Locri conferma il forte blasone della sua squadra e trova i suoi primi tre punti alla prima partita dell’inizio del torneo; la Palmese, dal canto suo, nonostante la sconfitta dimostra compattezza e qualità, ottime basi per un campionato in cui darà sicuramente filo da torcere a tutte le avversarie.

Celestino Casedonte