Basket, nessun rinvio: Pallacanestro Viola-Formia si giocherà domani

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – “La Pallacanestro Viola rende noto di aver effettuato i tamponi molecolari pre gara; tutti gli atleti che prenderanno parte alla gara contro Formia, in programma per domani 11/04/2021 al Palacalafiore, sono risultati negativi. La società precisa che, nella giornata di mercoledì 07/04/2021, dopo aver riscontrato la positività del proprio tesserato, in accordo col club avversario, riteneva opportuno chiedere alle organizzazioni competenti il rinvio del match casalingo contro Formia per tutelare la salute dei propri atleti e di quelli della squadra avversaria.

Constatato l’esito negativo della prima richiesta di rinvio, il giorno successivo giovedì 08/04/2021, congiuntamente alla società laziale, è stata inviata un’ulteriore richiesta di rinvio, anch’essa respinta.

La Pallacanestro Viola ribadisce di aver intrapreso azioni volte alla tutela della salute di tutti e, pertanto, durante questa settimana sono stati intensificati ulteriormente i controlli Anticovid.

Dopo un breve periodo di stop, gli atleti hanno ripreso gli allenamenti”. (Foto d’archivio)

Fonte: Pallacanestroviola.it