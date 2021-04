Vicenza, Cinelli: “Reggina squadra difficile da affrontare”

Domenica si sfidano al Granillo (fischio d’inizio ore 15) Reggina e Vicenza. Sul fronte veneto, alla vigilia della partenza direzione Reggio Calabria, il centrocampista Antonio Cinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal portale biancorossi.net

“La Reggina è una squadra solida, concreta – ha detto Cinelli. La priorità per entrambe le squadre è la salvezza. Penso che dopo il cambio di allenatore abbiano avuto un cambio di mentalità, quindi il loro trend è molto positivo. E’ una squadra difficile da affrontare, ma su ogni campo bisogna dare sempre il massimo”.

L’obiettivo prioritario del Vicenza resta sempre quello della permanenza in serie B, che potrebbe essere raggiunto a breve. “Servono punti per la salvezza – ha proseguito Cinelli – il nostro obiettivo da inizio stagione. Sognare è bello e immagino che i tifosi stiano sognando i playoff, ma la strada è più lunga. Questa squadra è riuscita a sopperire ai tanti infortuni, al Covid e siamo soddisfatti per il percorso fatto nonostante le avversità”.

Fonte:biancorossi.net