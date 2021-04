Verso Reggina-Vicenza, Baroni concede riposo alla vigilia

Sarà un sabato di riposo per la Reggina di mister Baroni, che dopo il pareggio di Cittadella ed il rientro a Reggio, ha ricaricato le batterie in vista del doppio impegno casalingo. All’orizzonte c’è il Vicenza di Di Carlo, che domenica alle 15 andrà in scena al ”Granillo” dopo la sconfitta esterna contro l’Ascoli. Quella di domani sarà una vigilia ‘diversa’ per gli amaranto, dal momento in cui non effettueranno il consueto allenamento di rifinitura a 24 ore dal match. Come annunciato a margine della conferenza stampa del tecnico, infatti, per la giornata di domani lo stesso Baroni ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra, che invece nella giornata odierna allo stadio “Granillo” ha svolto l’ultima sessione di allenamento pre-Vicenza.