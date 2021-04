Serie D girone I, gli arbitri della 25^ giornata

L'elenco delle terne arbitrali, designate per dirigere le gare in programma domenica.

Campobasso di Formia per Acireale-Cittanovese, Tona Mbei di Cuneo per Roccella-Rende. Non comunicata la terna di San Luca-Licata, il match potrebbe essere rinviato a causa dell’emergenza Covid riguardante la compagine licatese.

SERIE D GIRONE I, 25^ GIORNATA

Acireale-Cittanovese

Campobasso di Formia (D’Alessandris di Frosinone e Mezzalira di Varese)

Castrovillari-Acr Messina

Zanotti di Rimini (Martinelli di Potenza e Rinaldi di Policoro)

Dattilo-Santa Maria Cilento

Frasynyak di Gallarate (Brunetti di Milano e De Tommaso di Voghera)

Fc Messina-Sant’Agata

Monesi di Crotone (Peloso di Nichelino e Rastelli di Ostia Lido)

Gelbison-Marina di Ragusa

Nigro di Prato (Ruggiero di Brindisi e Facchini di Bologna)

Paternò-Troina

D’Ambrosio di Collegno (Castiglione di Frattamaggiore e Marchese di Napoli)

Roccella-Rende

Tona Mbei di Cuneo (Bonnacorso di Catania e Bennici di Agrigento)

Rotonda-Biancavilla

Totaro di Lecce (Varano di Crotone e Luccisano di Taurianova)