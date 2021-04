Serie B, il programma: stasera l’anticipo di Reggio Emilia, si chiude lunedì con Chievo-Pisa

Serie B, 33^ giornata: Reggina in campo domenica pomeriggio, domani andranno in scena sei gare.

Tutto pronto per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di B. Una “quattro giorni” che inizierà stasera a Reggio Emilia, dove i granata, in piena lotta per non retrocedere, sfideranno la capolista Empoli, di nuovo in campo dopo il doppio stop causato dal focolaio Covid.

Domani, sei partite in programma. Nelle cinque gare delle 14 spicca il big match tra Lecce e Spal, alle 16 invece Frosinone-Cittadella. Domenica pomeriggio, tocca alla Reggina, impegnata al Granillo col Vicenza: sfida tra matricole, una delle due, vincendo, può ancora sognare il treno dei playoff. In serata, Venezia-Cosenza.

Lunedì alle 19 l’atto conclusivo, ovvero Chievo-Pisa.

SERIE B, 33^ GIORNATA

Reggiana-Empoli venerdì ore 21

Ascoli-Monza sabato ore 14

Brescia-Pescara sabato ore 14

Cremonese-Pordenone sabato ore 14

Lecce-Spal sabato ore 14

Virtus Entella-Salernitana sabato ore 14

Frosinone-Cittadella sabato ore 16

Reggina-Vicenza domenica ore 15

Venezia-Cosenza domenica ore 19

Chievo-Pisa lunedì ore 19

CLASSIFICA

Empoli 59 **

Lecce 58

Salernitana 54

Monza 52

Venezia 50

Spal 47

Cittadella 46

Chievo 45 *

Brescia 43

Vicenza 41

Reggina 41

Pisa 40 *

Frosinone 39

Cremonese 39 *

Pordenone 37 *

Cosenza 32

Ascoli 31

Reggiana 31

Pescara 27

Virtus Entella 22

*una partita in meno

**due partite in meno