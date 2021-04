(Ri)visti da vicino: il Vicenza raccontato da Daniele Scaramella (Biancorossi.net)

Nove vittorie, quattordici pareggi e nove sconfitte, per un totale di 41 punti (10° posto). È questo il bilancio attuale del Vicenza, che domenica alle ore 15:00 sfiderà la Reggina al ”Granillo”. In vista del match, abbiamo contattato Daniele Scaramella – collega di Biancorossi.net – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

BILANCIO POSITIVO- ”Tenuto conto dei problemi che si sono via via presentati durante la stagione (contagi Covid e lunghi infortuni di giocatori importanti) il giudizio sulla stagione va ritenuto tutto sommato positivo. Il Vicenza si avvia a conquistare la salvezza, si spera, con qualche giornata di anticipo e può ambire a terminare il campionato nella parte sinistra della classifica che era quanto auspicato nei programmi di inizio stagione”.

COME ARRIVA IL VICENZA AL ”GRANILLO”- ”Il Vicenza complessivamente ci arriva in un buona condizione. Mentalmente la sconfitta di Ascoli non dovrebbe lasciare troppe ripercussioni. I biancorossi sono tra le squadre che nel ritorno hanno conquistato più punti. Rispetto alla gara di andata c’è una maggiore consapevolezza e compattezza di squadra nella rosa e rispetto alla stessa giornata dell’andata, si sono segnate due sole reti in meno ma se ne sono anche subite sei in meno, segno di una maggiore solidità difensiva ritrovata”.

CRESCITA GRADUALE- ”Il rendimento del Vicenza ha avuto una crescita costante durante la stagione. Una vera e propria svolta non c’è stata se non nel recupero quasi completo di tutta la rosa e di alcuni giocatori importanti che sono rimasti a lungo assenti”.

CARATTERISTICHE- ”Il Vicenza è squadra che sa adattarsi abbastanza bene al tipo di gioco dell’avversario. Anche nelle giornate negative riesce sempre a creare qualcosa in avanti grazie a qualche individualità che sa trovare la giocata vincente. E’ una squadra che ama palleggiare e che di solito affronta le gare senza troppi tatticismi e giocando a viso aperto”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”Come detto il punto di forza è quello di saper sempre creare qualche spunto di qualità in avanti e di avere dimostrato nell’arco della stagione di avere una rosa capace di supplire alle assenze. Allo stesso modo però concede spesso qualcosa in difesa, difetto che ha un po’ corretto nel girone di ritorno ma che non ha ancora completamente fatto sparire”.

MERCATO INVERNALE E IMPATTO DEI NUOVI- ”Mercato sobrio con quattro partenze e tre arrivi, uno per reparto. Valentini in difesa, Agazzi a centrocampo e Lanzafame in attacco si sono tutti ben integrati nel gruppo e hanno contribuito al cambio di marcia della squadra nel girone di ritorno. C’era curiosità soprattutto nei confronti di Lanzafame tornato dopo quattro stagioni lontano dall’Italia, e l’attaccante ha dimostrato di avere ancora le qualità tecniche e agonistiche per reggere un campionato battagliato come quello di serie B”.

INDISPONIBILI- ”Contro la Reggina mancheranno sicuramente Lanzafame e Dalmonte ancora alle prese con i rispettivi infortuni e Jallow che deve scontare un turno di squalifica. In dubbio Meggiorini, il resto della rosa ad oggi è regolarmente disponibile”.