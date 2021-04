Reggiomediterranea, Misiti a RNP: “Siamo una squadra rodata, ce la giocheremo”

Il countdown verso il calcio d’inizio del torneo di Eccellenza sta per raggiungere lo zero e le squadre stanno scaldando i motori in vista del debutto. Tra le otto protagoniste del mini-campionato ci sarà la Reggiomediterranea di mister Giuseppe Misiti, pronta a riprendere il discorso da dove si era interrotto ad ottobre, quando al momento dello stop si trovava a pochi punti dalla vetta, imbattuta e in costante crescita.

A pochi giorni dall’esordio in casa del Soriano, ai microfoni di RNP è intervenuto proprio il tecnico amaranto: “In tutti noi c’è tanta voglia di ricominciare, sempre cercando di prestare la massima attenzione in questa delicata situazione pandemica. Sarà un mini campionato che avrà il compito di delineare la griglia dei playoff, è molto difficile fare un pronostico, sono troppe le incognite. Ritengo che Locri, Sambiase e Vigor, come anche lo Scalea, siano le squadre meglio attrezzate; tuttavia penso che anche noi, il Sersale, la Palmese e il Soriano possediamo la mentalità giusta per potercela giocare.”

Il mercato è aperto e lo sarà ancora per qualche giorno, tuttavia la Reggiomediterranea, a differenza di altre concorrenti, ha scelto di ripartire dai calciatori già protagonisti in autunno, come confermato dallo stesso Misiti: “Ripartiremo con una squadra praticamente uguale rispetto a quella di ottobre; è rientrato anche Padin che in questi mesi era andato a giocare in Serie D a Brindisi. In queste settimane abbiamo avuto dei ragazzi in prova, valuteremo chi tra questi farà parte del progetto, andando così ad inserire qualche tassello. Veniamo da cinque mesi di inattività, da questo punto di vista poter contare su una squadra rodata, che conosco e che mi conosce, è un grosso vantaggio. Dopo questa lunga pausa, iniziare a giocare con appena tre settimane di preparazione non sarà facile; dalla mia ho il vantaggio di avere una squadra giovane, raggiungeremo più in fretta il top della condizione.”

Domenica il debutto in casa del Soriano, campo notoriamente insidioso per chiunque; mister Misiti conosce i pericoli di questa trasferta e guarda anche più avanti: “Il Soriano sarà come sempre un avversario molto complicato da affrontare, soprattutto in casa loro non sarà semplice anche a causa del terreno di gioco in terra battuta. Anche loro hanno confermato gran parte della squadra che ad ottobre era partita molto bene, inserendo in questo mercato alcuni calciatori importanti. Andremo a giocarcela consapevoli della difficoltà del match, ma consci anche delle nostre capacità. Fare pronostici in queste prime settimane non sarà affatto semplice, serviranno almeno 3-4 partite per vedere in campo i veri valori delle squadre. I playoff poi saranno un discorso a parte, si giocherà tutto in 90′, le squadre con il miglior piazzamento avranno il vantaggio del fattore campo e del doppio risultato a favore, ma non ce la vedo una prima classificata che scende in campo per puntare al pareggio. Solo allora, quando le sfide saranno da dentro o fuori, si capirà bene chi, in questa fase iniziale, avrà saputo lavorare meglio, sia sulla condizione fisica che su quella mentale.”