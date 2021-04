Reggina-Vicenza: veneti in gol da 9 trasferte di fila, Baroni in vantaggio su Di Carlo

Ultime News

Cambia l’orario di due gare valevoli per la 16a giornata di ritorno, in programma il 20 aprile. “La Lega B comunica – si legge sul sito internet ufficiale- che le gare della 16a giornata di ritorno della...

Dilettanti

09/04/2021 | A cura di Domenico Geria

Il countdown verso il calcio d’inizio del torneo di Eccellenza sta per raggiungere lo zero e le squadre stanno scaldando i motori in vista del debutto. Tra le otto protagoniste del mini-campionato ci sarà la...