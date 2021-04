Reggina, Baroni: “Folorunsho è recuperato. Ok anche Menez e Denis”

In conferenza stampa, prima del match tra Reggina e Vicenza in programma domenica, il tecnico amaranto Marco Baroni ha anticipato le condizioni di alcuni giocatori della rosa, primo tra tutti Folorunsho. “Abbiamo recuperato Folorunsho, anche Menez e Denis hanno lavorato con la squadra e stanno bene. Petrelli lavorerà ancora in questi giorni perchè è stato fuori nelle scorse settimane. Il gruppo sta bene. Folorunsho sta molto bene, non mi aspettavo un recupero di questo tipo quando siamo partiti per la doppia trasferta, però devo fare anche altre valutazioni su giocatori che hanno interpretato bene quel ruolo. Folorunsho è un giocatore che ci ha dato un contributo importante alla squadra e me lo aspetto ancora, sarà della partita devo valutare solo se dall’inizio o a gara in corso” ha aggiunto il tecnico Baroni.