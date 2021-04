Reggina, Baroni: “In attacco abbiamo tre giocatori su cui puntare”

Conferenza pre-partita per il tecnico Marco Baroni, che anticipa i temi della prossima sfida tra Reggina-Vicenza in programma domenica al Granillo alle ore 15, affrontando la situazione disponibili e le insidie della prossima gara contro gli uomini di Di Carlo.

Reggina, Folorunsho c’è – “Abbiamo recuperato Folorunsho, anche Menez e Denis hanno lavorato con la squadra e stanno bene. Petrelli lavorerà ancora in questi giorni perchè è stato fuori nelle scorse settimane. Il gruppo sta bene. Folorunsho sta molto bene, non mi aspettavo un recupero di questo tipo quando siamo partiti per la doppia trasferta, però devo fare anche altre valutazioni su giocatori che hanno interpretato bene quel ruolo. Folorunsho è un giocatore che ci ha dato un contributo importante alla squadra e me lo aspetto ancora, sarà della partita devo valutare solo se dall’inizio o a gara in corso” ha aggiunto il tecnico Baroni.

Vicenza, avversario insidioso – “Sarà una partita difficile come tutte, è una squadra che è cresciuta nel tempo e che a gennaio ha fatto dei buoni innesti in una rosa già competitiva. Come sempre dico molto passerà dalla nostra prestazione, abbiamo lavorato nonostante le due gare ravvicinate. Il Vicenza alterna diversi sistemi di gioco, ma l’importante è il nostro atteggiamento anche se l’avversario modifica qualcosa in corso di gara: non dobbiamo sbagliare prestazione, serve attenzione, personalità, è un test bello per noi anche perché affrontiamo una squadra che ha caratteristiche che somigliano alle nostre”.

La scelta in attacco – “Non è un ballottaggio tra Montalto e Okwonkwo, ma sono attaccanti con caratteristiche differenti che possono interpretare quel ruolo, ma non bisogna dimenticarci di Denis che sta bene. Abbiamo tra calciatori su cui puntare”.

Pensare solo al campo – “Ci sono stati alcuni giocatori che con il cambio di atteggiamento hanno fatto scattare la molla in tutti gli altri, ma non dobbiamo pensare a questo adesso, dobbiamo stare ancora attenti perché il calcio riserva a volte brutte sorprese. Oggi l’importante è restare concentrati perché questa è una categoria difficile, bastano poche gare per rimettere in discussione tutto. Lasciamo alcuni discorsi a dopo il campionato” ha concluso Baroni.