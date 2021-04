Palmese, altra novità in entrata: anche Libri vestirà il neroverde

A meno di ventiquattro ore dal debutto in campionato contro il Locri, la Palmese continua ad annunciare novità di mercato. Dopo la difesa, puntellata con Nucera, tocca adesso al centrocampo che acquisisce la qualità e l’esperienza di Giovanni Libri.

Libri, classe ’83, in forza alla Bovalinese nella prima parte della stagione, si troverà subito da avversario un capitolo importante del suo passato, ovvero quel Locri in cui ha lasciato un importante ricordo di sé, militando in amaranto anche in Serie D.

Un altro tassello importante per la Palmese, che giorno dopo giorno cresce e assume i contorni di una temibile mina vagante per l’imminente torneo di Eccellenza.