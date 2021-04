Da San Benedetto: “Samb a rischio fallimento, torna di moda il nome di Gallo”

VeraTv: "Il progetto di Gallo è di portare la Reggina in serie A ma allo stesso tempo anche quello di risollevare le sorti del club rossoblù".

Luca Gallo in soccorso della Sambenedettese? L’interrogativo arriva dalla città marchigiana, e precisamente dai colleghi di VeraTv.

“Nonostante le sei istanze di fallimento presentate oggi al Tribunale di Ascoli Piceno-si legge- la Samb vanta sempre un certo appeal. In città gira con insistenza il nome del patron della Reggina Luca Gallo come potenziale acquirente del club rossoblù”.

Per la cronaca, lo stesso Gallo ha più volte detto che, prima di risollevare le sorti degli amaranto, fu ad un passo dal rilevare la Sambendettese, salvo poi cambiare obiettivo, grazie all’intervento dell’avvocato Vincenzo Iiriti, diventato poi direttore generale della Reggina, seppur per un breve periodo.

“Oggi il suo nome è tornato in auge- prosegue il portale marchigiano-anche perché suoi rappresentanti e quelli di Serafino si sono incontrati per guardare i documenti sociali del sodalizio rivierasco. Il progetto di Gallo è di portare la Reggina in serie A ma allo stesso tempo anche quello di risollevare le sorti del club rossoblù. Secondo indiscrezioni l’imprenditore romano sarebbe ben contento di intervenire nella Samb, a patto però che i conti siano chiari e che la città sia d’accordo sul suo arrivo”.