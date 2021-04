Reggina-Vicenza, storie di ex: Bianchi e quell’urlo strozzato

Si avvicina il match tra Reggina e Vicenza. Quella di domenica non sarà una partita come le altre per Nicolò Bianchi, arrivato in riva allo Stretto nella scorsa stagione proprio dal Vicenza. Il centrocampista comense, alla sua prima stagione nel campionato cadetto, sta decisamente ben figurando: 31 presenze (di cui 22 partendo da titolare), 2 assist e 2 reti, autore del goal del pareggio nell’ultimo match esterno della Reggina. Il numero 15 amaranto, migliore in campo contro il Cittadella, vorrà certamente dare continuità al suo rendimento e contro il Vicenza proverà a bissare l’ottima prestazione offerta nella gara d’andata al Menti conclusasi in parità: a realizzare il goal del momentaneo vantaggio della Reggina fu proprio Nicolò Bianchi, che scelse di non esultare per rispetto della sua ex squadra e dei suoi vecchi tifosi.

Santo Romeo